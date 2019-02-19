Володин: ответственность за фейковые новости может распространиться и на владельцев СМИ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в ходе пленарного заседания не исключил, что ответственность за публикацию ложных новостей в СМИ может распространиться и на собственников этих изданий.

По его словам, пример с публикацией на портале Ura.ru о якобы обсуждаемом в Госдуме запрете на продажу автомобилей лицам, не имеющим места для парковки или гаража, показывает, "насколько общество не защищено от недостоверной информации".

"Нам необходимо все сделать для того, чтобы общество защитить от недостоверной информации и возложить ответственность за распространение фейк-ньюс на те издания, должностные лица, может быть, и на собственников (о чем мы поговорим) тех изданий, которые распространяют недостоверную информацию", - сказал Володин.

В декабре в Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов, авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января. Ими предусмотрены меры ответственности за распространение заведомо недостоверной информации в СМИ и интернете.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, к законопроекту о борьбе с фейковыми новостями уже поступили поправки. "Мы активно работаем с экспертным сообществом, с индустрией, изучаем внимательно те замечания, которые поступили во время общественного обсуждения в комитете, - сказал депутат. - Комитет будет сразу после нашей региональной недели обсуждать поправки ко второму чтению в закон о фейк-ньюс". Депутаты будут работать с избирателями в регионах с 25 февраля по 3 марта.

В свою очередь, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников добавил, что многие поправки касаются кратного усиления ответственности за публикацию фейковых новостей и расширения состава таких правонарушений.

В новость были внесены изменения (12:26 мск) - добавлены цитаты Л. Левина и П. Крашенинникова