Ежегодные послания президента РФ Федеральному собранию. История, тематика и подготовка

Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Это обращение предусмотрено пунктом "е" статьи 84 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года.

В России эту практику ввел президент Борис Ельцин: в 1991-1999 годах он выступал перед парламентом шесть раз (впервые - 24 февраля 1994 года). Президент РФ Владимир Путин обращался к Федеральному собранию 14 раз (впервые 8 июля 2000 года), Дмитрий Медведев - четыре раза (впервые - 5 ноября 2008 года).

Содержание и форма обращения практически полностью определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами. Исключение составляет анализ выполнения программы социально-экономического развития страны, который должен быть обязательно включен в послание, согласно федеральному закону от 20 июля 1995 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации". Кроме того, в обращении к Федеральному собранию глава государства формулирует основные направления финансовой политики страны (до октября 2014 года этой теме было посвящено отдельное Бюджетное послание главы государства).