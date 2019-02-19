Семь фактов о посланиях президента РФ Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 20 февраля выступит с очередным посланием Федеральному собранию. Обращение к обеим палатам парламента станет для него 15-м.
- Первое выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию в 2000 году было самым кратким — в нем всего 5 тыс. 146 слов.
- В 2018 году текст послания президента стал самым объемным за последние 19 лет — 11 тыс. 428 слов.
- Послание Путина в 2018 году также стало самым продолжительным — 1 час 55 минут. Самые короткие речи — по 48 минут — он произнес в 2004 и 2005 годах.
- Традиционно на церемонию приглашают примерно 1000 человек. Больше всего гостей было приглашено в 2013 году — 1100, а меньше всего — в 2000-м (около 980 человек).
- Поручения правительству по реализации президентского послания впервые были опубликованы в 2005 году.
- Распоряжение о реализации послания публиковалось правительством до 2008 года, но после на регулярной основе их дает сам глава государства.
- В разные годы наиболее часто используемыми в президентских посланиях словами были: государство (2000 год, 97 раз), экономика (2003 год, 61 раз), справедливость (2005 год, 17 раз), кризис (2008 год, 17 раз), демократия (2008 год, 26 раз), Россия (2018 год, 107 раз), безопасность (2018 год, 11 раз).