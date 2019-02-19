{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Лавров: Россия передала ОБСЕ примеры действий Киева по срыву минских соглашений

Глава МИД РФ выразил надежду на усилия организации по координации работы контактной группы на Украине

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия передала действующему председательству в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перечень примеров действий украинских властей, направленных на срыв минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

"К сожалению, реализация минского Комплекса мер упорно срывается нынешними украинскими властями, - отметил он. - Мы передали нашим словацким коллегам примеры такого рода поведения и рассчитываем на поддержку действующим председательством усилий ОБСЕ по координации работы контактной группы и деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСловакияКризис на УкраинеЛайчак, Мирослав
Кризис в Сирии
Лавров: РФ считает нелегитимными планы США распределять контроль в буферной зоне в Сирии
Читать полностью