Лавров: Россия передала ОБСЕ примеры действий Киева по срыву минских соглашений

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия передала действующему председательству в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перечень примеров действий украинских властей, направленных на срыв минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

"К сожалению, реализация минского Комплекса мер упорно срывается нынешними украинскими властями, - отметил он. - Мы передали нашим словацким коллегам примеры такого рода поведения и рассчитываем на поддержку действующим председательством усилий ОБСЕ по координации работы контактной группы и деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине".