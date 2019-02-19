Лавров: РФ считает нелегитимными планы США распределять контроль в буферной зоне в Сирии

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Планы США самостоятельно принимать решение, кто будет осуществлять контроль в так называемой буферной зоне в Сирии, нелегитимны. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я не думаю, что США имеют перспективу, когда заявляют, что будут сами решать, кто станет обеспечивать безопасность в так называемой буферной зоне. Это нелегитимные заявления, - отметил министр. - Искренне советую всем, кого США захотят туда запустить, трижды подумать, прежде чем идти на такое очередное противоправное действие".

"Сейчас в свете [планов] выхода США из Сирии необходимо удостовериться, что [террористическая] угроза не вернется на территорию северо-востока Турции. Кроме того, необходимо вернуть курдов в места их традиционного проживания, потому что США вывозили курдов на традиционно арабские земли, тем самым провоцируя конфликт между курдами и арабами", - обратил внимание он.

По словам Лаврова, все это обсуждалось на саммите России, Ирана и Турции 14 февраля в Сочи. "Достигнута договоренность на основе сирийско-турецкого соглашения от 1998 года (предусматривает, в частности, право Турции осуществлять небольшие трансграничные операции против террористов в сирийской приграничной зоне - прим. ТАСС). Как конкретно будет реализована договоренность - будут консультации между военными: сирийскими, российскими и турецкими", - отметил министр.