Лавров пообещал, что Москва будет биться за Вышинского

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия намерена и дальше бороться за арестованного на Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Словакии Мирославом Лайчаком.

"Мы продолжим держать этот вопрос пока под контролем и сами будем предпринимать все необходимые меры, будем активно поддерживать усилия ОБСЕ, о которых только что сказал Мирослав Лайчак. И будем добиваться того, чтобы это очередное вопиющее проявление полного неуважения к профессии журналиста было устранено", - сказал Лавров.

"Когда человека за его профессиональную, не запрещенную деятельность журналиста обвиняют в государственной измене, то это чересчур. Правда, от современного украинского руководства можно ждать чего угодно. Мы будем за Кирилла Вышинского биться до достижения позитивного результата", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ также поздравил Вышинского с 52-летием. "Хочу пожелать ему крепости духа, здоровья, сил", - сказал дипломат.

Ранее Херсонский городской суд продлил журналисту срок содержания под стражей до 8 апреля.

Служба безопасности Украины 15 мая 2018 года задержала Вышинского по обвинению в государственной измене, позднее его также обвинили в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, после чего эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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