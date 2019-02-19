Лавров: Россия выступает за повышение транспарентности в деятельности институтов ОБСЕ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия выступает за повышение прозрачности и сбалансированности в деятельности институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

"Россия выступает за то, чтобы деятельность институтов организации - Бюро по демократическим институтам и правам человека, верховного комиссара по национальным меньшинствам, представителя по вопросам свободы СМИ, а также миссий ОБСЕ - была сбалансированной, прозрачной для всех государств-членов и выстраивалась строго в рамках утвержденных мандатов", - отметил он.

"ОБСЕ должна способствовать восстановлению доверия в Евроатлантике, нахождению адекватных ответов на общие для всех государств вызовы, - продолжил Лавров. - Мы высказались в пользу укрепления объединительного потенциала организации, повышения ее роли в международных делах. Убеждены, что нашей общей стратегической целью, закрепленной на саммите ОБСЕ в Астане в 2010 году, должно оставаться построение свободного, демократического общего и неделимого сообщества безопасности от Ванкувера до Владивостока".

Российский министр сообщил, что в ходе переговоров стороны "предметно обсудили главные задачи в трех измерениях деятельности ОБСЕ, возможности для оптимизации функционирования ее исполнительных структур и полевых присутствий, затронули ряд административно-бюджетных и кадровых вопросов, связанных с обеспечением ее работы".

"Мы подтвердили заинтересованность РФ в тесном сотрудничестве с действующим председательством на таких ключевых для ОБСЕ направлениях, как борьба с терроризмом, наркотрафиком и киберугрозами, сопряжение интеграционных процессов, защита традиционных ценностей, обеспечение прав национальных меньшинств, прежде всего религиозных и языковых, противодействие антисемитизму, христианофобии, исламофобии, недопущение проявление неонацизма", - подчеркнул Лавров, выразив поддержку планам Словакии "по проведению мероприятий по этим и другим темам в текущем году".