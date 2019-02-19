Кобылкин: юридический опыт Буцаева стал решающим аргументом при выборе главы РЭО

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Юридический опыт и наличие компетенций для взаимодействия с инвесторами стали ключевыми данными при выборе кандидатуры при утверждении Дениса Буцаева на пост главы Российского экологического оператора (РЭО). Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии России.

"Для того, чтобы строить "с нуля" новую федеральную структуру, деятельность которой, без преувеличения, затрагивает интересы каждого человека в стране, необходимы опыт, знания, ответственность и человеческая зрелость <...> Именно юридический опыт и необходимые компетенции для взаимодействия с инвесторами стали ключевыми данными при выборе кандидатуры", - цитирует пресс-служба главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.

О назначении Буцаева стало известно ранее во вторник на совещании председателя правительства Дмитрия Медведева по переходу страны на новую систему обращения с отходами. Ранее о том, что пост главы оператора может занять Денис Буцаев ТАСС сообщили два источника в отрасли.

Президент России Владимир Путин 14 января 2019 года подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами - "Российского экологического оператора". У госкомпании будет широкий инструментарий: она сможет формулировать предложения по изменению законодательства РФ, будет проводить экспертизу региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединять их всех в единую схему, разрабатывать проекты федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и приобретать доли в уставных капиталах других компаний. Также организация будет формировать библиотеку лучших типовых проектов для отрасли, разрабатывать и продвигать новые технологии.