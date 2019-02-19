Беседа Матвиенко с султаном Брунея побила рекорд по длительности его международных встреч

БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН /Бруней/, 19 февраля. /ТАСС/. Беседа председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, в ходе которой она передала ему послание президента РФ Владимира Путина, побила рекорд по длительности его международных встреч. Об этом сама спикер СФ сообщила журналистам во вторник.

"Как сказал шеф протокола его величества: "Госпожа председатель, вы побили все рекорды по времени беседы нашего султана с зарубежными гостями", - рассказала Матвиенко по итогам визита в Бруней.

Как уточнили в пресс-службе Совфеда, встреча продлилась около часа. "Для нас была большая честь, что нас принял глава государства - его величество султан. Мы почувствовали такое подчеркнутое уважение к российской делегации, значит, и к нашей стране. Даже детали протокола были нарушены, учитывая, что делегацию все-таки возглавляет не глава государства", - подчеркнула спикер Совфеда.

Она сообщила, что выполнила поручение президента РФ - передала его устное послание султану Брунея. "В послании президента РФ, кроме его позиции по расширению двусторонних торгово-экономических, инвестиционных связей, обозначены наиболее перспективные сферы такого сотрудничества. Он [Путин] подчеркнул, что мы ждем и предложений с брунейской стороны, готовы к диалогу по этим предложениям", - сказала Матвиенко.

Кроме того, по ее словам, в послании президента было отмечено, что в России высоко ценят взвешенную, неангажированную позицию Брунея по основным региональным и международным вопросам. "Бруней имеет независимую внешнюю политику, которая во многом либо близка, либо совпадает с подходами российской внешней политики. Президент РФ высказал пожелание, чтобы мы и дальше координировали наши подходы в Организации Объединенных Наций, на других международных площадках, что очень важно для укрепления нашего международного сотрудничества", - сказала спикер СФ.