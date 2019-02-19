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В МИД России рассчитывают, что Индия и Пакистан не привнесут свои разногласия в ШОС

Посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов выразил надежду на урегулирование разногласий между этими странами путем диалога

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Исламабад и Нью-Дели урегулируют возникшие между ними трения путем диалога и не будут привносить разногласия на площадку Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил во вторник ТАСС спецпредставитель президента России в ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Мы надеемся, что Индия и Пакистан будут соблюдать одно из главных условий и обязательств, которые они брали на себя при вступлении в ШОС и которое заключается в том, чтобы не привносить двусторонние разногласия на площадку ШОС, поскольку она является многосторонним форматом, - сказал он. - Мы рассчитываем, что все двусторонние разногласия будут урегулированы путем диалога между Нью-Дели и Исламабадом".

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ИндияПакистанРоссия
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