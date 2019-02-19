Путин и Нетаньяху обсудят Ближний Восток, Сирию и двусторонние связи

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вопросы двусторонней повестки дня, а также региональные проблемы, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке и в Сирии станут главными темами встречи 21 февраля президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии", - сообщили в пресс-службе.