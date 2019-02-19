МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" согласилась с предложениями о снижении муниципального фильтра на выборах с 10% до 5%. Об этом сообщила во вторник ТАСС депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета партии Ольга Баталина после заседания рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ.

"Единая Россия" согласилась с позицией других фракций о необходимости уменьшения муниципального фильтра, - сказала Баталина. По ее словам, партия "поддержала предложения ЦИК РФ о снижении в два раза необходимого числа подписей муниципальных депутатов для прохождения фильтра - до 5%".

Кроме того, единороссы считают возможным "снизить число подписей депутатов, глав районов и городских округов - предельно 7%", продолжила политик. Она отметила, что "это сохраняет устойчивость и прозрачность существующей системы отбора кандидатов и одновременно будет содействовать развитию политической конкуренции".

"Еще одно предложение ЦИК, которое мы поддерживаем, - это расширение возможностей для наблюдения на региональных и муниципальных выборах", - рассказала Баталина, уточнив, что аналогичная позиция была и у других фракций. "Предлагается по аналогии с выборами президента исключить требования о предварительной за три дня подаче сведений о наблюдателях, а также снять ограничение на назначение одного гражданина наблюдателем только в одну участковую избирательную комиссию", - заключила она.

О муниципальном фильтре

Нормы о муниципальном фильтре появились в российском законодательстве в 2012 году с возвращением прямых выборов глав регионов. Закон предусматривает, что все кандидаты на губернаторских выборах должны проходить через так называемый муниципальный фильтр, обязывающий их собирать подписи от 5% до 10% (конкретный показатель устанавливается региональным законодательством) муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

За введение фильтра приводились, например, такие аргументы, как необходимость кандидатам на посты глав регионов в условиях либерализации требований к регистрации партий проходить предварительную легитимизацию на местах, стимулирование партий к работе на муниципальном уровне.

Однако против такой меры неоднократно выступала парламентская оппозиция, считающая, что наличие муниципального фильтра, в том числе, снижает реальную конкуренцию на региональных выборах.

В новость были внесены изменения (16:04 мск) - добавлены цитаты после первого абзаца