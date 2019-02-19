Дата единого дня голосования пока будет сохранена

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Дата единого дня голосования - второе воскресенье сентября - пока будет сохранена, обсуждение ее возможного переноса продолжится. Об этом сообщила во вторник ТАСС депутат Госдумы, первый замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина после заседания рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ.

"В дискуссии по поводу даты единого дня голосования мнения вновь разошлись, поэтому принято решение сохранить существующую дату и продолжить обсуждение", - сказала Баталина.

Сейчас единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября, а в год выборов в Госдуму - в третье воскресенье сентября. Ранее представители парламентской оппозиции неоднократно высказывались за перенос единого дня голосования на октябрь или весенние месяцы, так как в сентябре избиратели еще могут быть в отпусках и проводить выходные на дачах. Председатель ЦИК Элла Памфилова также соглашалась с тем, что для единого дня голосования следует подобрать другое время.