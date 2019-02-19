Четыре кандидата на должность мэра Смоленска прошли во второй этап конкурса

ТАСС, 19 февраля. Четыре человека из одиннадцати подавших документы прошли во второй этап конкурса на должность главы Смоленска. В числе кандидатов - бывший замгубернатора региона Андрей Борисов и замглавы Смоленского района Андрей Ярославцев, сообщили ТАСС в пресс-службе городского совета.

Полномочия прежнего мэра Владимира Соваренко были досрочно прекращены 22 декабря 2018 года. Вопрос о досрочной отставке внес на рассмотрение губернатор региона Алексей Островский, который называл его работу "отвратительной по многим направлениям", а отношение к жителям города "наплевательским". Конкурсная комиссия начала прием документов от претендентов на должность главы города с 23 января, документы подали 11 претендентов.

"По результатам проведенного конкурса документов определен список зарегистрированных кандидатов. Ими стали Борисов Андрей Александрович, Корончик Александр Викторович, Михаленков Андрей Александрович, Ярославцев Андрей Владимирович. Им предстоит пройти индивидуальное собеседование", - сказали в пресс-службе.

Среди прошедших во второй этап - Андрей Борисов, который до 8 февраля 2019 года занимал должность вице-губернатора Смоленской области и ушел в отставку для участия в конкурсе, замглавы Смоленского района Андрей Ярославцев, программист Андрей Михаленков и безработный Александр Корончик.

В пресс-службе уточнили, что остальные претенденты либо не представили необходимых документов, либо представленные документы не соответствовали требованиям конкурса.

Ранее суды различных инстанций приняли более 30 решений в отношении экс-мэра Соваренко из-за неисполнения полномочий. 11 января Соваренко обжаловал свою досрочную отставку в Ленинском районном суде города, который признал увольнение законным. До избрания нового мэра его обязанности возложены на первого замглавы города Дмитрия Платонова.