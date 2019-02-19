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МИД России рекомендует россиянам не посещать места проведения манифестаций на Гаити

По последним данным, в результате манифестаций погибли не менее семи человек

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российское дипведомство рекомендует гражданам России воздержаться от посещения мест проведения политических манифестаций на Гаити. Соответствующее сообщение распространил во вторник Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Гаити - рекомендуется проявлять осторожность и воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе политических манифестаций", - говорится в сообщении центра в Twitter.

МИД РФ опубликовал также телефонные номера для связи с дипломатами: "Почетный консул России на Гаити Вильгельм Лемке +50937444226,+13056326673, посольство России в Венесуэле +582129934531".

Протесты на Гаити начались 7 февраля, 14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения участников демонстраций и полиции. По последним данным, погибли не менее семи человек. Протестующие требуют отставки главы государства Жовенеля Моиза, критикуют власти за стремительно растущую в стране инфляцию, коррумпированность чиновников и невозможность изменить ситуацию. В свою очередь Моиз уже заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков.

Теги
ГаитиРоссия
Кризис в Сирии
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