Бондарев заявил, что на брифинге Минобороны в январе РФ представила именно ракету 9М729

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минобороны и МИД России 23 января на совместном брифинге представили именно крылатую ракету 9М729, а не какую-либо другую, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По данным портала The Daily Beast, который ссылается на источники, знакомые с засекреченными данным, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Национальное агентство геопространственной разведки (НАГР) США пришли к выводу, что МИД и Минобороны России якобы не представили сопутствующее оборудование к 9М729 и саму крылатую ракету, которая, по версии американской стороны, нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

"Да, 23 января была продемонстрирована именно 9М729, а не какая-либо еще. Ее характеристики были публично представлены и наглядно продемонстрированы на брифинге с военными атташе [23 января]", - пояснил Бондарев.

Он добавил, что эта ракета является модернизированной версией 9М728, ее максимальная дальность не превышает 480 км - на 10 км меньше максимальной дальности предыдущей версии.

О ситуации с ДРСМД и брифинге

23 января Минобороны и МИД России провели совместный брифинг для военных атташе иностранных государств в Москве, на котором продемонстрировали ракету 9М729, которая, как считают в Вашингтоне, нарушает ДРСМД. На нем были представлены основные характеристики этой ракеты. Представители стран НАТО, в том числе США, и европейских стран от участия в брифинге отказались.

16 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Вашингтон дал указание представителям стран НАТО не посещать брифинг по крылатой ракете, у Москвы нет в этом сомнений. Он также указал на нечистоплотные попытки Вашингтона мобилизовать своих союзников на обвинение Москвы в разрушении Договора о РСМД.

2 февраля США приостановили, в соответствии с указанием президента Дональда Трампа, выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Вашингтон начал процесс по выходу из договора, который должен завершиться через шесть месяцев (в августе). В тот же день в ответ на решение США президент России Владимир Путин объявил в рамках зеркальных мер о приостановке участия РФ в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.