МИД России опроверг сообщения о планировавшихся встречах с представителями США в Мюнхене

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. МИД РФ опроверг утверждения президента Украины Петра Порошенко о якобы отмененных встречах членов делегаций России и США. Как заявила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захаровав в своем Facebook, никакие контакты с американской стороной в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 15-17 февраля изначально не планировались.

"Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались", - сообщила Захарова.

Делегацию РФ на конференции возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в сессиях форума приняли участие заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Сергей Вершинин.