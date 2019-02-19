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МИД России опроверг сообщения о планировавшихся встречах с представителями США в Мюнхене

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, никакие контакты "не отменялись, не запрашивались и не подтверждались"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. МИД РФ опроверг утверждения президента Украины Петра Порошенко о якобы отмененных встречах членов делегаций России и США. Как заявила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захаровав в своем Facebook, никакие контакты с американской стороной в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 15-17 февраля изначально не планировались.

"Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались", - сообщила Захарова.

Делегацию РФ на конференции возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в сессиях форума приняли участие заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Сергей Вершинин.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПорошенко, Петр АлексеевичРябков, Сергей АлексеевичЗахарова, Мария ВладимировнаВершинин, Сергей Васильевич
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