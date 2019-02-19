Памфилова: поправки в избирательное законодательство могут принять до выборов в сентябре

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Выборы в единый день голосования 8 сентября 2019 года могут пройти уже с учетом изменений, одобренных во вторник рабочей группой при Администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства, так как поправки могут быть приняты до начала кампании. Об этом сообщила ТАСС председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Что касается поправок, вполне возможно, если оперативно сейчас поработаем", - сказала она, отвечая на вопрос, есть ли вероятность принятия изменений в законодательство к началу избирательной кампании перед единым днем голосования в сентябре.

Члены рабочей группы на прошедшем во вторник заседании согласились, что порог "муниципального фильтра" на губернаторских выборах должен составлять не более 5% (сейчас он составляет от 5% до 10% по усмотрению региональных властей). Кроме того, решено было упростить доступ наблюдателей на участки по аналогии с президентскими выборами.

"Мы предлагаем также расширить возможности для ручного пересчета результатов КОИБов, когда возникает такая необходимость, чтобы не только ЦИК, но и нижестоящие комиссии, организующие выборы, могли оперативно это сделать", - проинформировала Памфилова. Кроме того, есть законодательные предложения, касающиеся голосования на так называемых экстерриториальных цифровых участках, и по электронному голосованию. "Но там надо дорабатывать, не могу сказать, что поправки будут готовы так быстро", - уточнила глава ЦИК.

"Еще одно предложение всеми было поддержано - по сбору и проверке документов для партий. Там есть ряд предложений, которые упрощают этот процесс, мы берем на себя эту работу, чтобы у партий было больше времени заниматься своими делами", - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что испытывает чувство удовлетворения, потому что наконец был достигнут консенсус по коррекции избирательного законодательства, которого добивался Центризбирком. "Большое значение сыграла моя встреча с президентом, только после этого все сдвинулось, - заметила Памфилова. - Огромная работа, которую мы проделали, была не зря, мы делаем серьезный шаг для развития конкуренции, облегчения избирательного процесса для многих представителей партий, кандидатов".

Рабочая группа при Администрации президента не поддержала предложение Центризбиркома проводить единый день голосования всегда в третье воскресенье сентября, сообщила Памфилова. По ее словам, на заседании высказывались разные предложения относительно времени проведения единого дня голосования. Также звучали мнения о том, что его вообще можно отменить. "Согласия достигнуто не было", - сказала Памфилова.

Она отметила, что ЦИК высказывал "примирительное промежуточное предложение хотя бы просто синхронизировать законодательство с учетом того, что в законе определено третье воскресенье сентября для выборов в Госдуму". "Чтобы не было путаницы, единый день голосования, по крайней мере в этом году, можно было бы перенести на одну неделю вперед", - пояснила глава ЦИК. Сейчас единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября, а в год выборов в Госдуму - в третье воскресенье сентября.

По мнению Памфиловой, сдвиг дня голосования на неделю - "не мелочь". У партий в таком случае в сентябре было бы больше недели активного избирательного процесса, агитации, уменьшилась бы нагрузка в начале учебного года на учителей, многие из которых работают в избиркомах. "Такое предложение не было поддержано", - сообщила Памфилова.

Она подчеркнула, что вопрос переноса единого дня голосования "не закрыт", но для выработки решения нужно изучить разные факторы, понять, в какое время года явка на выборах выше, когда удобнее голосовать избирателям. "Процесс может быть довольно длительным", - заключила Памфилова.

Участвовавшая в заседании рабочей группы депутат Госдумы, первый замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина ранее сообщила ТАСС, что позиции в ходе дискуссии по поводу даты единого дня голосования вновь разошлись, принято решение сохранить существующую дату и продолжить обсуждение.