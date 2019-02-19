Небензя: Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь всем гражданам Йемена

ООН, 19 февраля. /ТАСС/. Россия будет оказывать гуманитарную помощь всему населению Йемена, независимо от подконтрольности территорий, где они проживают. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном обстановке в ближневосточной стране.

Он констатировал, что, несмотря на то, что хрупкая деэскалация в портовом городе Ходейде сохраняется, "йеменский конфликт с каждым днем все больше приобретает черты полномасштабной гуманитарной катастрофы". "Миллионы йеменцев голодают и не имеют возможности получить необходимые лекарства, услуги, нуждаются в том или ином виде помощи, - напомнил Небензя. - Гражданская инфраструктура в руинах".

"Россия, как и многие другие государства - члены ООН, включая ближайших соседей Йемена, продолжит вносить свой вклад в оказание помощи жителям Йемена", - сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что гуманитарная помощь, поступающая в Йемен из-за рубежа, "должна предоставляться всему населению республики, вне зависимости от того, кем контролируется территория, на которой оно проживает".

При этом Москва выступает за безусловное соблюдение положений международного гуманитарного права и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа во все районы страны, продолжил Небензя. "Важно наконец-то открыть движение гуманитарных и коммерческих грузов по магистрали Ходейда - Сана, связывающей побережье с севером страны, где проживает основная масса населения", - отметил он.

Консультации и их итоги

В декабре прошлого года в Швеции прошли консультации по урегулированию конфликта в Йемене. Итогом стало подписание правительством и хуситами соглашения об обмене пленными и договоренности по Ходейде. В частности, стороны условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из этого района. После вступившего в силу 18 декабря перемирия в Ходейде участники конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении, а фактического отвода сил и демилитаризации оговоренных зон так и не произошло.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.