В МИД России заявили, что Киев готов вновь разжечь конфликт в Донбассе

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Украинские власти готовы в любой момент разжечь конфликт в Донбассе, не считаясь ни с какими жертвами. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД России.

"Все это [нарушения прав человека, гонения на церковь и т.д.] происходит на фоне тлеющего вооруженного конфликта в Донбассе, - отметили в министерстве. - Киев в любой момент готов его разжечь с новой силой, чтобы, не считаясь ни с какими жертвами, попытаться вернуть регион под свой контроль".

Москва призывает западных кураторов Украины одернуть ее руководство, чтобы удержать его от военных авантюр, добавили на Смоленской площади.

"Вчера [18 февраля] в Донецке совершено новое злодеяние - в городе произошли три взрыва, два из которых - в непосредственной близости от места проживания наблюдателей СММ ОБСЕ. По счастливой случайности никто не пострадал, - отметили в министерстве. - Призываем западных кураторов Украины одернуть ее руководство с целью удержать его от военных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями".

Политический хаос

Украина все глубже погружается в пучину политического хаоса, коррупции и беспредела, говорится в другом комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"Украина после государственного переворота 2014 года, открыто поддержанного США и рядом западных стран, все глубже погружается в пучину политического хаоса, коррупции, правового беспредела, разгула агрессивного национализма, - констатировали в дипведомстве РФ. - За последние пять лет страну захлестнула волна насилия и преступлений, совершаемых по политическим и идеологическим мотивам".

"В большинстве случаев они не получают адекватной правовой оценки. Не проведено объективное расследование так называемого "дела снайперов" на "майдане", - отмечается в комментарии. - Не раскрытой остается Одесская майская трагедия [2014 года]".