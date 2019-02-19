Российские выборы ждут изменения: фильтр будет смягчен, права наблюдателей расширены

Одним из принципиальных вопросов, который традиционно поднимают российские партии, является вопрос о муниципальном фильтре - подписях муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, которые должны собирать в свою поддержку все кандидаты на посты губернаторов.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента на очередном заседании, которое прошло во вторник, предложила ряд изменений в практику проведения выборов в России. По мнению политологов, опрошенных ТАСС, внедрение этих изменений позволит повысить конкурентность и открытость выборов.

Норма, введенная в законодательство в 2012 году, призвана отсеивать "фейковых кандидатов", а также обеспечивать им своего рода легитимизацию на местах через знакомство с местной проблематикой. Однако парламентская оппозиция неоднократно утверждала, что фильтр снижает уровень конкурентности и требовала его отмены, по крайней мере для кандидатов парламентских партий.

В настоящее время фильтр составляет от 5 до 10% подписей муниципалов, причем его конкретный размер определяется на уровне субъекта РФ. На заседании рабочей группы было принято решение снизить планку фильтра до 5%. Как сообщила ТАСС первый замсекретаря генсовета партии конституционного большинства - "Единой России" - Ольга Баталина, партия "согласилась с позицией других фракций о необходимости уменьшения муниципального фильтра и "поддержала предложения ЦИК РФ о снижении в два раза необходимого числа подписей муниципальных депутатов для прохождения фильтра - до 5%". Кроме того, единороссы считают возможным "снизить число подписей депутатов, глав районов и городских округов - предельно 7%", проинформировала она. По мнению Баталиной, "это сохраняет устойчивость и прозрачность существующей системы отбора кандидатов и одновременно будет содействовать развитию политической конкуренции".

Как пояснил ТАСС руководитель управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения аппарата ЦИК РФ Алексей Нестеров, муниципальный фильтр состоит из двух частей - общего числа депутатов и глав муниципальных образований, которые должны поддержать выдвижение кандидата в губернаторы, и доли глав и депутатов муниципальных районов и округов, которые обязательно должны быть в числе подписавшихся (от 5 до 10% от общего числа подписавшихся). "Если смотреть на муниципальное самоуправление, то бывают депутаты и главы сельских поселений, а бывают - районов и городских округов. До 7% снижается именно количество депутатов и глав городских поселений и муниципальных районов", - уточнил он. "То есть, происходит снижение как по общему числу депутатов и глав, так и по числу депутатов и глав муниципальных районов и городских округов", - резюмировал Нестеров.

Теоретически планка фильтра может быть установлена регионом на уровне и ниже 5%, заявил ТАСС глава Российского общественного института избирательного права, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

По его словам, "законодатель субъекта вправе в зависимости от политической ситуации и с учетом количества муниципальных депутатов и глав муниципальных районов и городских округов устанавливать такой порог для сбора подписей, который бы обеспечивал конкурентность на выборах". При этом, подчеркнул он, полностью отменить муниципальный фильтр, установив его нулевое значение, не получится, так как есть еще квалифицирующие требования законодательства. "У нас требования есть по количеству подписей представителей второго уровня муниципального самоуправления - то есть муниципальных районов и городских округов, и требования по количеству территорий, на которых должны быть собраны подписи", - обратил внимание эксперт.

Выборы в сентябре

Еще один вопрос, который встает в контексте обсуждения возможных изменений избирательного законодательства, касается даты проведения выборов. В настоящее время выборы в РФ (кроме президентских) проводятся в сентябре: единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября, а в год выборов депутатов Госдумы - в третье воскресенье. За перенос этих сроков на более позднюю осень или весну ратует парламентская оппозиция, апеллирующая к тому, что в сентябре в России традиционно продолжается пора отпусков и дачный сезон, а период агитации при таких рамках кампании приходится на "мертвые" с точки зрения электоральной активности летние месяцы. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова также соглашалась с тем, что для единого дня голосования следует подобрать другое время.

Однако, как пояснил ТАСС Борисов, социологи не фиксируют какого-либо серьезного недовольства избирателей датой единого дня голосования. "Избирателя, согласно соцопросу, который был представлен и распространен среди участников заседания, вполне устраивает этот день, за перенос [единого дня голосования] выступило меньше 20%", - сказал он, уточнив, что опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

"В дискуссии по поводу даты единого дня голосования мнения вновь разошлись, поэтому принято решение сохранить существующую дату и продолжить обсуждение", - проинформировала Баталина.

По словам Памфиловой, вопрос переноса единого дня голосования "не закрыт", но для выработки решения нужно изучить разные факторы, понять, в какое время года явка на выборах выше, когда удобнее голосовать избирателям. "Процесс может быть довольно длительным", - предположила глава ЦИК в беседе с ТАСС.

Московский эксперимент и права наблюдателей

На заседании рабочей группы было поддержано предложение московских властей провести экспериментальное электронное голосование в одном из одномандатных округов на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Как пояснил ТАСС зампред ЦИК РФ Николай Булаев, речь идет о том, что "избиратель через московский портал mos.ru перепишет себя со своего участка на электронный избирательный участок", а в день голосования зайдет в свой личный кабинет на сайте, получит электронный бюллетень и проголосует. "Там будет жесткая система защиты результатов голосования, голоса будут поступать в электронный избирательный участок", - отметил он, добавив, что электронная участковая избирательная комиссия будет базироваться в помещении, там будут вести учет проголосовавших в режиме реального времени.

Ранее идею провести на выборах в Мосгордуму эксперимент по электронному голосованию высказывал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он предлагал рассмотреть возможность использования для идентификации избирателей аналог паспорта болельщика, который применялся на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Также рабочая группа поддержала инициативу ЦИК по расширению практики наблюдения на региональных и муниципальных выборах.

Как сообщила Баталина, "предлагается по аналогии с выборами президента исключить требования о предварительной за три дня подаче сведений о наблюдателях". Кроме того, по ее словам, предполагается "снять ограничение на назначение одного гражданина наблюдателем только в одну участковую избирательную комиссию".

Изменения повысят конкуренцию

По мнению члена Общественной палаты (ОП) РФ, директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, решение о корректировке муниципального фильтра положительно скажется на активности партий на выборах в регионах.

"Конечно, здесь станет легче, главным образом, непарламентским партиям. Им будет проще работать, их политическая жизнь, активность станет больше. Или имеет предпосылки стать больше, если непарламентские партии используют эту возможность", - сказал он в беседе с ТАСС.

При этом, указал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, важно и принятое решение о сохранении фильтра как такового.

"Какие-то голоса звучали, чтобы отменить муниципальный фильтр, но мне кажется, что это было бы неверным решением. То, что на рабочей группе решили сохранить муниципальный фильтр, оставить как инструмент отсечения различного рода "фейковых кандидатов", различного рода технических кандидатов и кандидатов-спойлеров, то это, конечно, позитивное решение во всех смыслах", - подчеркнул Чеснаков. По его словам, рабочей группе было необходимо "сохранить некий барьер, некий фильтр, чтобы кампания была более интересной, более статусной, более содержательной".

Григорьев как представитель ОП также обратил внимание на предложенную новацию в части обеспечения практики наблюдения.

"Первое, это то, что не нужно будет подавать заранее списки, а второе - то, что не на один участок приписывается наблюдатель, такое ограничение снимается. Для нас сейчас ситуация существенно упрощается. Тем более в контексте региональных выборов, когда уже не нужно будет каждого наблюдателя приписывать к одному избирательному участку и только там проводить наблюдение", - пояснил он.

Успеть до кампании

По прогнозу Памфиловой, уже выборы в единый день голосования 8 сентября текущего года могут пройти с учетом обсуждавшихся во вторник изменений.

"Что касается поправок, вполне возможно, если оперативно сейчас поработаем", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли вероятность принятия изменений в законодательство к началу избирательной кампании перед единым днем голосования в сентябре.

Председатель Центризбиркома подчеркнула, что испытывает чувство удовлетворения, потому что наконец достигнут консенсус по коррекции избирательного законодательства, которого добивался ЦИК. "Большое значение сыграла моя встреча с президентом, только после этого все сдвинулось. Огромная работа, которую мы проделали, была не зря, мы делаем серьезный шаг для развития конкуренции, облегчения избирательного процесса для многих представителей партий, кандидатов", - заключила Памфилова.