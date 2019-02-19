Путин в Гостином дворе огласит ежегодное послание Федеральному собранию

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. В этом году обращение главы государства к парламенту будет дважды юбилейным: 24 февраля исполнится 25 лет с тех пор, как было положено начало этой практике в новейшей истории России, а для самого Путина нынешнее послание станет 15-м. Первый президент страны Борис Ельцин в общей сложности выступал с посланиями шесть раз, Путин - 14, Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства - четыре раза. Работа над посланием В Кремле заранее не анонсировали вероятные темы послания этого года. Сам президент во время своих встреч с профессиональными сообществами в последние недели заявлял, что звучащие во время этих дискуссий предложения могут быть учтены при подготовке документа. В частности, такое замечание он сделал в общении с бизнесменами на форуме "Деловой России".

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По сообщениям пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин в последние дни и недели вплотную работал над текстом обращения. "Подготовка к посланию Федеральному собранию в приоритете у главы государства, именно над этим он сейчас работает", - говорил Песков 12 февраля. В минувший понедельник пресс-секретарь подчеркивал, что президент продолжает эту работу, "подготовка уже перешла в заключительную стадию". Над документом также работали в администрации президента, в министерствах и ведомствах. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений. Место и время По традиции, начало оглашения послания запланировано на полдень. При этом уже второй год подряд мероприятие пройдет не в Кремле, на этот раз для обращения главы государства к парламенту выбран Гостиный двор. В прошлом году, 1 марта Путин выступал с посланием в выставочном центре Манеж, это было обусловлено расширением числа приглашенных и мультимедийным характером того обращения. Перенос же церемонии в этом году связан с ремонтом (заменой паркета) в Георгиевском зале Кремля - парадной резиденции главы государства, где послания оглашались в 2008 - 2016 годах. Именно в Гостином дворе год назад работал предвыборный штаб Путина, а в минувшем июне отсюда президент проводил свою традиционную "Прямую линию" с россиянами. Здесь же неоднократно проходили съезды "Единой России" и различные форумы с участием главы государства. Прямую трансляцию послания будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал. Гости церемонии Продолжительность мероприятия не регламентирована. В прошлом году Путин поставил рекорд, выступая с посланием почти два часа, однако в среднем обращения к Федеральному собранию занимают около часа с четвертью (самые короткие выступления - по 48 минут - были у Путина в 2004 и 2005 годах).

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Что касается аудитории, то, как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тыс. человек (сенаторы и депутаты Госдумы, члены правительства и представители Администрации президента, генпрокурор, главы Конституционного и Верховного судов, председатели ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, губернаторы, главы основных конфессий и др.). Для освещения мероприятия аккредитованы 761 журналистов из российских и зарубежных СМИ. В связи с оглашением послания депутаты отменили на среду пленарное заседание Госдумы. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была вынуждена сократить продолжительность своего визита в страны Юго-Восточной Азии (она вернулась в Россию из Брунея во вторник, чтобы присутствовать на послании, хотя изначально планировалась, что поездка завершится 22 февраля). В связи с проведением церемонии в центре Москвы с раннего утра и до окончания мероприятия будет перекрыто движение по ряду прилегающих к Гостиному двору улиц. Темы прошлых лет Послание Федеральному собранию - одно из важнейших ежегодных событий в президентском графике. До прошлого года сам формат этого мероприятия был достаточно консервативен, однако Послание-2018 запомнилось использованием мультимедийных технологий, когда с помощью видеопрезентации на больших экранах в Манеже президент впервые показал миру ряд новейших российских разработок в области вооружений (МБР "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой и другие). Все это вошло во вторую часть выступления президента, в первой же части глава государства говорил о стратегических задачах развития страны, что также сопровождалось отображением инфографики на экранах (впоследствии эти задачи нашли отражение в новом майском указе президента).

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