Российская делегация на сессии ПА ОБСЕ обсудит ситуацию с Украиной и Договором о РСМД

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Делегация российских парламентариев планирует на предстоящей зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) обсудить широкий круг вопросов, касающихся международной безопасности в целом, а также конкретно отношений с Украиной. Российская делегация прибывает в Вену в среду. Сессия будет проходить в Вене с 21 по 22 февраля.

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, возглавляющего депутатскую группу, в ее состав вошли представители всех думских фракций. "В ходе парламентской сессии Парламентской ассамблеи будем представлять позицию России по всему спектру вопросов, которые там неизбежно будут обсуждаться: от отношений с Украиной и заканчивая в целом ухудшением международной обстановки в плане безопасности, выходом Соединенных Штатов из Договора о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. ТАСС), и по ряду других вопросов", - сказал Толстой.

Со своей стороны глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия намерена заявить о возможных катастрофических последствиях от слома ДРСМД для всего европейского континента. "США последовательно реализовывали линию на разрыв договора. Мы предприняли все допустимые с военно-политической точки зрения усилия для его спасения, предложили Вашингтону набор конкретных мер по урегулированию, пошли даже на беспрецедентные транспарентные меры для доказательства отсутствия нарушений с российской стороны. Однако все наши инициативы были отвергнуты, и теперь под прицелом может оказаться вся Европа", - констатировал Слуцкий.

Он добавил, что Россия вынуждена была предпринять симметричные ответные шаги по приостановке ДРСМД, однако это вовсе не означает, что Москва заинтересована в новых "ракетных кризисах".

Украинский контекст

Отвечая на вопросы журналистов, Толстой уточнил, что российская делегация точно затронет тему отказа Киева допустить на предстоящие президентские выборы наблюдателей от России в составе миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ. "Безусловно, мы будем об этом говорить. Считаем, что в данном случае не только ущемляются права российских парламентариев на объективное наблюдение за выборами в рамках мандата ОБСЕ, но и подрывается вся действующая ныне практика наблюдения за выборами", - отметил вице-спикер.

Он уточнил, что депутаты Госдумы планируют обсудить эту тему с директором БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

ЦИК Украины ранее отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии.

Кроме того, российские политики намерены напомнить о судьбе находящегося под стражей главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, задержанного Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене. "Человек уже год удерживается по абсолютно непонятным обвинениям, будучи журналистом, и при этом фактически находится за решеткой только за то, что он работал на российское СМИ", - констатировал Толстой.

Двусторонние встречи

По словам Толстого, у парламентариев из России запланирована встреча с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером.

"Мы также знаем, что с российской делегацией хочет провести встречу действующий председатель [ПА]ОБСЕ, господин Георгий Церетели. И также планируется отдельно встреча глав парламентских делегаций стран ОДКБ для взаимной координации усилий на этой межпарламентской площадке", - резюмировал Толстой.

Зимняя сессия

Ожидается, что всего в работе зимней сессии ПА ОБСЕ примут участие около 300 парламентариев. Российская делегация примет участие в работе всех трех общих комитетов ПА ОБСЕ: по политическим вопросам и безопасности, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, и по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.

Первое совместное заседание трех общих комитетов запланировано на 12:00 четверга (14:00 мск). Как говорится на сайте ПА ОБСЕ, члены национальных делегаций выступят с докладами по вопросам безопасности, политическим вопросам, по проблемам экономики, окружающей среды, соблюдения прав человека и по гуманитарной тематике. В центре внимания участников сессии будут также борьба с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма.