Главы МИД РФ и Замбии рассмотрят сотрудничество в атомной сфере и африканскую проблематику

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит в среду с главой МИД Замбии Джозефом Маланджи развитие сотрудничества в области мирного атома и урегулирование конфликтов на Африканском континенте.

"Предполагается уделить должное внимание вопросам усиления внешнеполитической координации в интересах противодействия общим вызовам и угрозам, обеспечения устойчивого социально-экономического развития стран Африки, предотвращения и урегулирования конфликтных ситуаций через реализацию принципа "африканским проблемам - африканское решение", - отметили в российском дипведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено реализации межправительственных соглашений о сотрудничестве в области мирного атома, предусматривающих сооружение Центра ядерной науки и технологий вблизи Лусаки. "Имеются хорошие возможности для реализации совместных проектов в сфере сельского хозяйства, в плане поставок в Замбию российского оборудования, внедрения в этой стране передовых российских технологий, - продолжили в МИД РФ. - В повестке дня переговоров - подключение российских компаний к реализации на Африканском континенте крупномасштабных интеграционных проектов".

Предыдущий визит министра иностранных дел Замбии в Москву состоялся в мае 2017 года. Тогда пост главы МИД африканской страны занимал Гарри Калаба. Кроме того, по информации замбийской стороны, тогда обсуждалась возможная помощь РФ в модернизации армии.

Подписание контракта на сооружение Центра ядерной науки и технологий между Росатомом и правительством Замбии состоялось в мае 2018 года.