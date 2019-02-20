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Госдума приняла почти все законы для реализации прошлогоднего послания президента

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уточнил, что приняты 86 законов, еще 10 законопроектов находятся на рассмотрении Госдумы
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла 90% законов в рамках реализации прошлогоднего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в среду журналистам заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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"Государственная дума приняла почти 90% законов, необходимых для реализации послания президента Владимира Путина 2018 года. Принято 86 законов, оставшиеся 10 законопроектов внесены и находятся на рассмотрении Госдумы", - сказал он.

Спикер уточнил, что еще два законопроекта должны в ближайшее время поступить от правительства.

Среди уже принятых законов Володин выделил социальные инициативы. "Повышен минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума, сокращены сроки принятия решения о выдаче материнского капитала, что важно для большого количества семей", - уточнил он.

"Кроме того, система страхования вкладов была распространена на малые предприятия, усилена уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств. Это только несколько примеров. Такие же темпы работы нам необходимо сохранить и при реализации нового послания", - резюмировал спикер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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