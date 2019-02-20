Лавров: Запад "засасывает" Балканы в НАТО, не считаясь с волей народов стран региона

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Запад "засасывает" Балканы в НАТО, не считаясь с волей народов стран региона. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции, посвященной памяти бывшего постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, в Дипломатической академии МИД РФ.

"Запад проводит бесцеремонную линию на засасывание этого региона в НАТО, не считаясь ни с волей народов соответствующих стран, ни с уроками истории, ни с элементарными дипломатическими приличиями", - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия давно и настойчиво призывает "вернуться к истокам - зафиксированным в Уставе ООН и документах ОБСЕ основополагающим принципам международной жизни: суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, неприменение силы или угрозы силы, разрешение споров исключительно мирными средствами".