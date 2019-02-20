Рябков: нет причин сворачивать практическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Практическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой в различных сферах продолжается, причин его сворачивать нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" .

"Братскую Венесуэлу, нашего стратегического партнера, мы поддерживали и будем поддерживать. Будем стоять, если хотите, в одном строю с этой страной на страже суверенитета, недопустимости посягательства на принцип невмешательства во внутренние дела", - заверил дипломат.

"Материальное сотрудничество, практическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в разных областях. Нет никаких причин его сворачивать", - подчеркнул он.

Рябков обратил внимание на то, что в Латинской Америке просматривается вектор "на глубокое политическое размежевание государств этого региона". "На фоне драматического развития ситуации в Венесуэле заметно стремление определенной группы стран во главе с США использовать разного рода площадки, в том числе ОАГ [Организация американских государств], для усиления нажима на дружескую нам Венесуэлу под разного рода предлогами, - продолжил он. - Предстоящий период будет неизбежно сопряжен с новыми попытками очернить политику Каракаса, подлить масла в огонь тех сложнейших внутренних процессов, которые там идут, не дать возможности продолжиться внутривенесуэльскому диалогу, конструктивным силам поспособствовать диалогу. Происходящее будет нагнетать региональную напряженность".

Замминистра заявил, что "цинизм и наглость внешней политики США проявляются в последние недели в полной мере именно применительно к Венесуэле". "К сожалению, ОАГ оказалась в значительной степени к этому причастна", - добавил Рябков.

Предостережение для США

Россия предостерегает США от военного вмешательства в Венесуэлу, это было бы катастрофическим сценарием, отметил Рябков.

"Мы предостерегаем их от этого. Считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, способным подорвать основы той модели развития, которую мы наблюдаем в Латинской Америке, где одним из концептуальных элементов является единство в многообразии", - обратил внимание дипломат.

В новость были внесены изменения (12:10 мск) — добавлены цитаты