Россия надеется к концу года определить направления для конструктивного диалога с США

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Москва надеется к концу 2019 года найти несколько направлений, где возможен конструктивный диалог с США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Приходится констатировать, что в силу ряда обстоятельств в США продолжается внутриполитическая борьба, - отметил он. - Россия стала средством ведения этой борьбы - сведения внутриполитических счетов. Вследствие этого не получается стабилизировать наши отношения".

Рябков указал, что в Москве понимают ситуацию во внутренней политике США, а также склонность администрации Дональда Трампа к односторонним действиям, но диалог сворачивать не собираются. "Все-таки надеюсь, что к концу наступившего года мы сможем констатировать если не существенное улучшение, то, по крайней мере, определение нескольких направлений, где дальнейший процесс пойдет в конструктивном русле", - добавил он.