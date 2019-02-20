Путин прибыл в Гостиный двор для оглашения послания Федеральному собранию

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Гостиный двор, где выступит с посланием Федеральному собранию. В своем выступлении глава государства традиционно даст оценку положения дел в стране и изложит видение основных задач на перспективу. Для Путина нынешнее послание станет 15-м.

В Кремле не анонсировали темы послания этого года. Сам президент во время встреч с профессиональными сообществами в последние недели заявлял, что звучащие во время этих дискуссий предложения могут быть учтены при подготовке документа. По сообщениям пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин в последние дни и недели вплотную работал над текстом обращения.

Уже второй год подряд мероприятие проходит не в Кремле, на этот раз для обращения главы государства к парламенту выбран Гостиный двор. В прошлом году 1 марта Путин выступал с посланием в выставочном центре Манеж, это было обусловлено расширением числа приглашенных и мультимедийным характером того обращения. Перенос же церемонии в этом году связан с ремонтом в Георгиевском зале Кремля - парадной резиденции главы государства, где послания оглашались в 2008 - 2016 годах.

Продолжительность мероприятия не регламентирована. В 2018 году Путин поставил рекорд, выступая с посланием почти два часа, однако в среднем обращения к Федеральному собранию занимают около часа с четвертью (самые короткие выступления - по 48 минут - были у Путина в 2004 и 2005 годах).