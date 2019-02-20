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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Обновлено 

Путин заявил, что Россия обязана двигаться только вперед

Президент считает, что ситуацию к лучшему нужно менять уже сейчас

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна двигаться только вперед, набирая темпы своего развития.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн

"Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения", - заявил он в послании Федеральному собранию.

Президент предупредил, что правительство в первую очередь отвечает за изменения к лучшему в стране.

"Людей не обманешь, они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость, их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей и не когда-нибудь, а сейчас", - заявил он.

Путин подчеркнул: "Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, нужно сейчас менять ситуацию к лучшему". Он указал, что "работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной". "Задавать такой тон обязано правительство Российской Федерации", - уверен президент.

Путин поручил кабмину предоставить предложения по стимулированию, в том числе по налоговым льготам, для частных инвесторов в стартапы.

Глава государства отметил, что россияне должны почувствовать улучшение жизни по итогам реализации нацпроектов уже в 2019 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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