Сроки внесения в СБ ООН российской резолюции по Венесуэле зависят от действий США

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сроки внесения Россией в Совет Безопасности ООН проекта резолюции по Венесуэле зависят от действий США. Об этом заявил журналистам в среду директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

"Все зависит от того, как далеко пойдут американцы, будут они продвигать свой проект или не будут, что они будут делать 23 февраля с гуманитарной помощью", - пояснил он.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что страна столкнулась с гуманитарным кризисом. Вашингтон, чтобы оказать ему поддержку, ранее заявил о готовности поставить в Венесуэлу продовольствие и медикаменты на сумму более 20 млн. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу США об оказании гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу" и призвал сограждан отказаться от нее.

Как сообщил неделю назад постпред РФ при ООН Василий Небензя, у России "есть в запасе резолюция, которая подтверждает суверенитет и территориальную целостность Венесуэлы". При этом в проекте американской резолюции содержится призыв к проведению в этой латиноамериканской стране президентских выборов. Оба проекта пока находятся на экспертном рассмотрении и не были представлены в СБ ООН.