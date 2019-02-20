Рябков назвал "политическим эксгибиционизмом" действия США против России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бесстыдство американской политики приобрело гипертрофированный размах, США работают не только против России, но даже против своих европейских союзников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Комментируя сообщения о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям санкциями из-за поддержки данного проекта, Рябков отметил, что сегодня политика Вашингтона "предусматривает сдерживание и посягательство на интересы России в самых разных областях, даже если при этом страдают союзники США". "Вашингтон проводит сугубо эгоистическую линию. Она содержит несколько компонентов, в том числе недобросовестную конкуренцию, - указал замминистра. - В частности, применительно к "Северному потоку - 2" это включает нескончаемые попытки навязать странам Евросоюза дорогостоящий американский сжиженный природный газ и, разумеется, ослабить наши позиции как экспортера".

"Этот стиль, этот жанр всегда присутствовал у американцев в той или иной мере, - обратил внимание дипломат. - Просто сейчас он приобрел гипертрофированный размах. Я бы назвал такое вызывающее поведение политическим эксгибиционизмом, когда бесстыдство американской политики дошло до того, что они уже хвастаются тем, как лихо и открыто работают не только против России, но даже против своих европейских союзников только потому, что считают это правильным".

По его словам, раньше США делали то же самое, но "как- то стеснялись, старались утаить свой грех". "Теперь все напоказ, даже удовольствие от этого получают. Это новый феномен, к нему тоже стоит присмотреться, - отметил Рябков. - Кажется, что некое внешнеполитическое одичание охватывает сегодняшний Вашингтон".

Не партнеры

По словам Рябкова, США нельзя назвать партнерами России, а в отношениях с ними следует придерживаться ими же изобретенного понятия "стратегического терпения".

"Начнем с того, что американцы нам не партнеры, - сказал дипломат. - Именно они в свое время употребили термин "стратегическое терпение", представляющийся подходящим для описания той линии, которую, думается, необходимо проводить в отношениях с Вашингтоном в обозримой перспективе".

"Что касается иронии, то она порой нужна, но все должно быть в меру, - продолжил он, комментируя статью эксперта Российского совета по международным делам Сергея Караганова, предложившего относиться к США с "насмешливой отстраненностью". - Не стоит превращать серьезные вопросы в повод для "шуточек". О серьезных вещах нужно говорить серьезно, хотя иногда "перчинка" не помешает".

Понятие стратегического терпения предполагает занятие выжидательной позиции в отношениях с другой страной в ожидании моментов, которые можно будет использовать для получения преимущества или начала конструктивного диалога.