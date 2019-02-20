Лавров: достижения Чуркина войдут в историю дипломатической службы РФ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Достижения бывшего постпреда России при ООН Виталия Чуркина (1952-2017) войдут в учебники истории международных отношений. Такое мнение выразил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посвященной памяти дипломата конференции на площадке Дипломатической академии МИД.

"Нет сомнений: достижения Виталия Ивановича войдут в учебники истории международных отношений и истории дипломатической службы. Со своей стороны продолжим делать все для того, чтобы увековечить его память", - подчеркнул министр.

"Виталий Иванович прошел большой и славный дипломатический путь от переводчика, в том числе на переговорах по ограничению стратегических наступательных вооружений, до чрезвычайного и полномочного посла. Очень многое сделал для становления современной информационной деятельности МИД, возглавлял дипломатические представительства в Бельгии и Канаде, успешно вел непростые переговоры о взаимодействии в Арктике в рамках Арктического совета", - отметил Лавров.

Глава российского дипведомства назвал одним из ярчайших эпизодов в профессиональной биографии Чуркина заседание Совета Безопасности ООН, на котором он заветировал "ангажированный проект резолюции", что позволило остановить голословные обвинения в адрес сербского народа. Это был проект, выдвинутый Великобританией, в нем предлагалось признать массовое убийства мусульман в Сребренице в 1995 году геноцидом. "Как напоминание об этом эпизоде в Восточном Сараеве поставили памятник Виталию Ивановичу со словами "Спасибо за русское нет", - обратил внимание он. Лавров напомнил, что в деревне Малинкино во Владимирской области, малой родине отца Виталия Чуркина, 21 февраля состоится открытие переданного в дар Сербией памятника дипломату.

Министр отметил вклад Чуркина в работу по защите интересов РФ. "Обширные знания, эрудиция, работа со словом позволили Виталию Ивановичу успешно отстаивать интересы России в Совете Безопасности. Обладая безупречной репутацией, он вызывал уважение у всех, независимо от их политических взглядов", - сказал глава МИД РФ.

С 8 апреля 2006 года Виталий Чуркин занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия, ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.