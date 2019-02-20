Путин признал, что ДРСМД устарел, но США использовали надуманные предлоги для выхода

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признал, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел, но США использовали надуманные обвинения в адрес РФ для выхода из него.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Да, действительно, с момента заключения этого договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире, - заявил президент в послании Федеральному собранию. - Многие страны развивали и продолжают развивать данные вооружения, а Россия и США - нет, мы сами себя добровольно ограничили. Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы".

"Но американским партнерам нужно было так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес РФ для обоснования своего одностороннего выхода из договора", - подчеркнул Путин.

Он также подчеркнул, что США демонстративно пренебрегли положениями ДРСМД при размещении пусковых установок в Румынии и Польше.

"Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование ракеты-мишени для целей ПРО. Затем приступили к развертыванию в Европе пусковых установок Mk-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности Tomahawk, - сказал он.

"Сделав все это, США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 ДРСМД", - подчеркнул российский лидер.