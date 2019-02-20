Выступление Путина с посланием парламенту продолжалось 1 час 27 минут

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятнадцатый раз обратился с посланием к Федеральному собранию. Выступление главы государства, которое проходило в Гостином дворе, продолжалось 1 час 27 минут.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

Послание парламенту - это не только право, но и обязанность главы государства, зафиксированная в Конституции РФ. В этом выступлении президент обозначает основные направления развития страны и ставит ключевые задачи.

Наиболее продолжительным послание президента было в 2018 году - 1 час 55 минут. Самую короткую речь в рамках ежегодных посланий - 48 минут - Путин произносил дважды - в 2004 и 2005 годах. В среднем, по статистике, такие обращения президента занимают 1 час 15 мин - 1 час 20 мин.

Традицию выступать с обращением к Федеральному собранию в современной истории страны заложил первый президент России Борис Ельцин. 24 февраля исполнится ровно четверть века с тех пор, как он впервые огласил послание парламенту, а общей сложности выступал с такими обращениями шесть раз. Путин выступал с посланиями 15 раз, Медведев во время работы на посту главы государства - четыре раза.