Москалькова попросит Киев после выборов передать двух россиян отбывать наказание в России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена после выборов на Украине обратиться к президенту этой страны с просьбой передать двух осужденных там граждан РФ отбывать наказание в России.

"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", - сказала она в среду ТАСС.

Москалькова подчеркнула, что считает Баранова и Одинцова осужденными несправедливо.

Она добавила, что считает невиновным журналиста Кирилла Вышинского и также несправедливо привлеченным на Украине к уголовной ответственности. "И надо сделать все возможное, чтобы убедить украинскую сторону прекратить дальнейшее расследование по уголовному делу, потому что он привлекается исключительно за свои убеждения и высказывания, которые журналист в силу своей профессии должен делать", - заключила Москалькова.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.