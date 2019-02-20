Матвиенко заверила в оперативном принятии законов по предложениям из послания Путина

"Сейчас мы должны будем самым активным образом заняться подготовкой таких [важных и актуальных] законопроектов, их обсуждением. И, конечно, обязаны обеспечить их принятие в весеннюю сессию и, не откладывая, в последующее время", - сказала Матвиенко.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Парламент в ближайшее время займется подготовкой важных и актуальных законопроектов для реализации предложений, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, чтобы обеспечить их оперативное принятие. Об этом сказала в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24" .

По ее мнению, важным и ценным является то, что послание президента было очень конкретным. "Вообще не было никаких общих фраз, поставлены серьезные задачи правительству, поставлены серьезные задачи Федеральному собранию. По некоторым важным актуальным законам просто конкретные сроки - принять в весеннюю сессию (продлится до конца июля - прим. ТАСС)", - отметила спикер Совфеда.

Также, по ее словам, послание было очень строгим. "Мне это понравилось, оно было строгим в той части, что президент предупредил все уровни власти, всех чиновников всех уровней власти, что никому не позволительно сомневаться в тех целях и задачах, которые поставлены в майском указе и развиты в послании", - сказала сенатор.

Она подчеркнула, что всем был дан очень четкий сигнал о том, что президент будет очень строго спрашивать со всех за достижение целевых показателей, определенных в майском указе и послании главы государства. "Никакие причины, что это было невозможно и это было трудно, приниматься не будут", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.