Володин: для решения задач послания президента важно понимание управленцами нужд граждан

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Решение задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию, во многом будет зависеть от эффективности работы управленцев и их понимании нужд людей. Такое мнение высказал в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя послание главы государства.

"Это был прямой разговор, в рамках которого президент подчеркнул, что необходимо отдавать себе отчет, что ответственность на первый план выходит при решении задач, которого ждут наши граждане. Здесь речь идет и о дисциплине, здесь речь идет и об эффективной работе", - заявил Володин в эфире Первого канала.

Как немаловажное высказывание он выделил замечание главы государства о том, что "должно быть уважительное отношение к людям, чиновники, которые ведут себя по-хамски, просто должны сменить работу".

"Это очень важно, потому что от того, насколько эффективны у нас управленцы, причем, на разных уровнях, многое будет зависеть", - констатировал Володин. "Когда мы говорим о решении серьезных задач, многое будут значить решения, которые реализуются не только на региональном, но и на местном уровне. Конечно, чиновники, депутаты должны быть ближе к людям, уважительно относиться к гражданам, уметь сопереживать проблемы", - добавил он.

"В этом случае мы сможем много сделать", - резюмировал спикер Госдумы.

Выступая в среду с посланием Федеральному собранию, Путин обратил внимание чиновников, всех, "кто работает в социальной сфере, приходит на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан", на необходимость "соответствовать самым строгим профессиональным требованиям", "чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги" и никогда не допускать "высокомерного отношения, неуважения к гражданам - ни в словах, ни в действиях".

Володин добавил, что Совет Госдумы на заседании в среду сразу после оглашения послания президента Федеральному собранию определит порядок и сроки реализации мер, предложенных главой государства.

"Сегодня в 16:00 состоится заседание Совета Государственной думы, на котором будет рассмотрен вопрос реализации послания президента РФ Федеральному собранию", - сказал Володин.

По его словам, необходимо "поручить рабочей группе в течение недели провести анализ послания на предмет подготовки законодательных инициатив, после чего будет подготовлен план-график их внесения в Государственную думу".

Кроме того, уточнил спикер, предстоит также "определить формат совместной работы с правительством РФ по этому вопросу, выстроить работу с экспертным сообществом". "Вопросы, обозначенные в послании, жизненно важны, общество ждет их решения", - заключил Володин.