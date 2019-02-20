Богданов заявил о переносе визита Нетаньяху в Россию

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию отложен, но он состоится. Об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Визит отложен. Пока неизвестно на какие даты", - сказал он.

По словам дипломата, понимание, на какие даты отложен визит, появится позже.

"Нам сообщили, что возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, связанные с подготовкой к выборам. Премьер в эти дни должен находиться в стране, чтобы решить вопросы, связанные с выборами", - добавил Богданов.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что визит Нетаньяху в Москву был отложен в связи с "политической ситуацией". Издание указало, что на 21 февраля Нетаньяху назначил встречи с лидерами израильских политических партий.

В начале февраля пресс-секретарь Нетаньяху Анна Йонатан-Леус сообщила корреспонденту ТАСС, что премьер намерен встретиться 21 февраля в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был бы первый визит израильского премьера в Россию после того, как 17 сентября 2018 года израильские истребители, атаковавшие объекты в сирийской провинции Латакия, фактически прикрылись заходящим на посадку российским самолетом радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20, в результате чего погибли 15 военнослужащих.

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