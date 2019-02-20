Зампред ЦК КПРФ: Путин в послании предлагал решения, восстанавливающие справедливость

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в среду стремился сократить "дистанцию между государством и обществом", которую создают чиновники на местах, и предлагал решения, восстанавливающие справедливость. Такое мнение высказал журналистам первый вице-спикер Госдумы, первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников, комментируя послание главы государства.

Отметив, что послание было "верно акцентировано внутрь проблем страны", в значительной степени обращено к вопросам социальной политики, Мельников отметил, что предложенный Путиным пакет инициатив, связанных с семейной политикой, а также целым рядом острых проблем, связанных с уровнем и качеством жизни, "были созвучны многому, что "накипело" в народе".

"По целому ряду направлений президент стремился сократить ту дистанцию между государством и обществом, которую в последнее время усердно и порой грубо выстраивают местные власти, искал и обозначал объединяющие всех темы, в некоторых из них сразу же предлагал решения, которые восстанавливают справедливость", - заявил парламентарий.

В качестве примера одной из таких тем он назвал "тезис о пересчете некорректно начисленных пенсий". Кроме того, признался Мельников, его лично "порадовали конкретные предложения по привлечению учителей на село - проект "Земский учитель".

"В то же время все мы не раз убеждались и понимаем, что не так легко сокращать эту дистанцию между текстом прозвучавшего послания и системой управления, которой поставлены эти задачи", - опасается представитель КПРФ. Он убежден, что "эта система сегодня либерально цинична, многое ей просто "классово чуждо", а потому на первый план выходят не только вопросы уровня кадров и строгости контроля, но и мировоззрения этих кадров".