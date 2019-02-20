Косачев: в США должны осознать угрозу мировой безопасности при размещении ракет в Европе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Общественность США должна осознать, что появление американских ракет средней и меньшей дальности в Европе будет означать не получение абсолютного преимущества на мировой арене, а возрастающую угрозу мировой безопасности. Такое мнение выразил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, заявил, что Россия не заинтересована в конфронтации с США, однако немедленно ответит, как только угроза против нее станет реальной, и нацелит оружие не только на страны, где Вашингтон разместит свое вооружение, но и на сами Соединенные Штаты. При этом глава государства прямо обвинил США в нарушении и сломе Договора и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Ключевое, конечно, в том, что такой выход [из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] ничего не даст и самим США. Перспектива, что соответствующие российские вооружения - в случае появления американских РСМД в Европе - будут немедленно разработаны и размещены не только с прицелом на такие системы в самой Европе, но и на центры принятия решений и управления этими системами (читай - на США), полагаю, должна быть четко осознана общественностью не только в Европе, но и в США", - написал Косачев на своей странице в Facebook по итогам оглашения послания.

"Это буквально означает: те, кто обещает больше безопасности и абсолютные преимущества, вам попросту лгут - угрозы только вырастут", - добавил он.

Как пояснил глава международного комитета СФ, отношения с США стали центральной внешнеполитической темой в послании президента потому, что "объективно угрозы, исходящие от нее России, намного выше всех прочих", а в последние годы еще больше выросли. По мнению сенатора, президент РФ "чуть ли не пальцем показал на США", которые мотивируют выход из ДРСМД некими российскими прегрешениями, "чтобы больше не оставалось недомолвок: хватит пытаться свалить вину на Россию, честнее признать, что просто вам [США] этот договор мешает".

Вместе с тем Косачев обратил внимание на географические приоритеты в послании президента. "Сначала - соседи, Союзное государство России и Белоруссии, затем - Азия: Китай, Индия и Япония. Вопросы сопряжения ЕАЭС и китайского "Один пояс - один путь" в рамках идеи Большой Евразии. И только потом, одним мазком - про Европу", - указал парламентарий.