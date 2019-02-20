Человек, Россия, семья. Какие слова звучали в послании Путина парламенту чаще всего

На основе официальной стенограммы мы выделили существительные, которые глава государства произносил чаще всего, и составили облако слов.

Главными темами обращения стали социальные вопросы: поддержка семей, борьба с бедностью, развитие здравоохранения. Российский лидер также ставил четкие цели, указывая, к какому году каких результатов необходимо достичь. В итоге наиболее часто в его послании звучало слово "год" (95 раз). На втором месте — "человек" (56), на третьем — "Россия" (48).

Далее следуют "семья" (38), "работа" (37), "страна" (36) и "развитие" (26). Слово "решение" (20) президент произносил чаще, чем "проблема" (18).