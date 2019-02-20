Богданов назвал неизбежными действия против террористов в Идлибе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Антитеррористическая операция в сирийской провинции Идлиб так или иначе будет проведена. Об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, отвечая на вопрос о возможных силовых действиях против боевиков в упомянутом районе.

"Я думаю, что это неизбежно, потому что те, кто не сдается, из числа террористов, они должны быть, естественно, ликвидированы там на месте", - сказал он.

"Собственно, об этом шла речь еще в сентябре с нашими турецкими партнерами и со всеми остальными заинтересованными сторонами", - добавил дипломат.

Президенты России и Турции 17 сентября прошлого года договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако затем Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности со своей стороны.