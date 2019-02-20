Песков: сроки визита Нетаньяху в Россию определят по дипломатическим каналам

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Новая дата визита премьер- министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным будет согласовываться по дипломатическим каналам. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Сроки визита] будут определены дополнительно по дипломатическим каналам", - ответил представитель Кремля на вопрос, когда Нетаньяху может приехать в Россию.

Переговоры израильского премьера и президента РФ планировались в Москве на четверг, 21 февраля. Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры собирались обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии. Это был бы первый визит израильского премьера в РФ после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что планировавшийся на 21 февраля визит Нетаньяху в Москву был отложен в связи с "политической ситуацией". Издание указало, что на четверг Нетаньяху назначил встречи с лидерами израильских политических партий.

В Израиле 9 апреля 2019 года состоятся досрочные парламентские выборы. Решение о роспуске Кнессета (парламента страны) единогласно приняли 24 декабря 2018 года главы партий, входящих в правительственную коалицию. Это было вызвано возникшими разногласиями вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию.

11 ноября 2018 года Путин и Нетаньяху провели краткую встречу в Париже. Через несколько дней на пресс-конференции в Сингапуре российский лидер сообщил, что обсуждал во Франции с израильским премьером трагедию с самолетом Ил-20, сбитым у берегов Сирии 17 сентября.

В новость были внесены изменения (17:01 мск) — добавлены подробности