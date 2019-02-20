Володин: детали снижения "муниципального фильтра" надо обсуждать после внесения поправок

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддерживает тренд на изменения в избирательном законодательстве, включающий в себя снижение порога "муниципального фильтра" на губернаторских выборах до уровня не более 5%, но считает, что обсуждать детали надо после внесения на рассмотрение палаты соответствующих поправок. Об этом спикер заявил в среду ТАСС.

"Мы обязательно начнем обсуждать законодательные поправки, как только они будут оформлены. Сам тренд, безусловно, поддерживается. Но что касается деталей - а именно они зачастую во многом определяют и смысл закона, и его эффективность - давайте дождемся, когда поправки будут внесены", - сказал он.

При этом спикер не исключил, что соответствующие изменения в избирательное законодательство могут быть приняты до единого дня голосования в сентябре. "Это закон совместного ведения, минимальное время в этом случае - два с небольшим месяца от момента внесения законопроекта до его принятия в Государственной думе, а в целом понадобится около трех месяцев. Вот если трех месяцев будет достаточно, значит, успеем", - заключил он.

Члены рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ с участием лидеров фракций Госдумы, парламентариев и членов Центризбиркома на прошедшем во вторник заседании приняли решение о том, что порог "муниципального фильтра" на губернаторских выборах должен составлять не более 5% (сейчас он составляет от 5% до 10% по усмотрению региональных властей). Кроме того, решено было упростить доступ наблюдателей на губернаторских выборах на участки по аналогии с президентскими выборами.