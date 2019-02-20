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Разногласия между РФ и ПАСЕ

Совет Думы утвердил размер взносов в межпарламентские организации, кроме ПАСЕ

В частности, одобрены объемы взносов в бюджеты Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Совет Думы утвердил размер взносов РФ в международные парламентские организации. Соответствующее решение было принято на заседании Совета в среду.

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"Предлагается согласиться с рекомендацией комитета по международным делам и комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками уплатить взносы Российской Федерации за 2019 год в бюджеты Межпарламентской ассамблеи православия (€200 000), Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (€207 276), Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (€236 812), Межпарламентского союза (340 900 швейцарских франков), Международной федерации библиотечных обществ и ассоциаций (€551), Секретариата Парламентской конференции Балтийского моря (€17 968)", - говорится в материалах Совета.

В этот список до 2017 года входила и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Однако уже второй год подряд в связи с углублением кризиса между Москвой и Страсбургом и решением о заморозке выплат взносов в бюджет Совета Европы, ПАСЕ туда не включается.

Теги
РоссияРазногласия между РФ и ПАСЕ
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