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Политический кризис в Венесуэле

Лавров: оппозиция Венесуэлы прямо приглашает США к вмешательству

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция прямо приглашает США к вмешательству в дела страны. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы обеспокоены происходящим вокруг Венесуэлы. Угрозы [вмешательства] звучат из США и активно поддерживаются, и стимулируются венесуэльской оппозицией, которая, по сути, прямо приглашает внешнее вмешательство, - сказал Лавров. - Это является нарушением Устава ООН и прямым вмешательством во внутренние дела независимой страны".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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