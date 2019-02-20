Эксперт: Путин подтвердил приоритет на превентивное сдерживание во внешней политике России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во внешнеполитической части послания Федеральному собранию подтвердил линию на превентивное сдерживание, представленную в обращении к палатам парламента год назад. Такое мнение высказал в среду ТАСС директор по научной работе Фонда клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Президент кратко и сжато, но подтвердил, что линия, заявленная в послании прошлого года, где была очень мощная часть про внешнюю политику, сохраняется. Это опора на собственные возможности и превентивное сдерживание", - сказал он.

По словам эксперта, другие направления работы на международной арене президент счел не столь важными с учетом того, что его речь была посвящена, прежде всего экономике и социальной сфере.

"Внешняя политика здесь явна вторична, - отметил Лукьянов. - Президент вел одну главную тему - сохранение мира и безопасности. Обо всем остальном он сказал скороговоркой - про интеграцию (с Белоруссией - прим. ТАСС) - это совершенно ритуальные слова. Он не ставил задачей выступать с внешнеполитической речью и обозначил только самую важную для жизни страны тему".

Эксперт также указал, что даже после приостановки участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Путин в вопросах глобальной безопасности ориентировал прежде всего на превентивное сдерживание, но не на гонку вооружений. "Какая гонка вооружений? Наоборот, он по сути дела подчеркнул, что гонка вооружений не имеет никакого смысла, потому что паритета больше нет, - продолжил Лукьянов. - Гонка вооружений была попыткой догнать и перегнать, чтобы поддерживать паритет, а сейчас само понятие паритета не имеет никакого смысла и содержания, поэтому и этого [гонки вооружений] не будет".

Лукьянов назвал при этом вполне нормальным решение нацелить оружие не только на страны, где США разместят ракеты средней и меньшей дальности, но и на сами США в случае угрозы. "Иначе какой военный смысл? - указал он. - Когда идет противостояние, ракеты нацелены на самые главные объекты. Это никакой не секрет, и президент об этом напомнил, это и есть превентивное сдерживание".

Путин о США

Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, заявил, что Россия не заинтересована в конфронтации с США, однако немедленно ответит, как только угроза против нее станет реальной, и нацелит оружие не только на страны, где Вашингтон разместит свое вооружение, но и на сами Соединенные Штаты Америки. При этом глава государства прямо обвинил США в нарушении и сломе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Путин также предложил американским коллегам просчитать дальность и скорость полета нового российского оружия до того, как принимать решения, несущие угрозу РФ.

В 2018 году внешнеполитическая часть послания президента Федеральному собранию стала основной и получила приоритетное внимание в российских и зарубежных СМИ. В ней глава государства рассказал о новых вооружениях, призванных обеспечить безопасность РФ в условиях разрушения системы глобальной безопасности.