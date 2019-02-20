В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по фактам взрывов в Донецке

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России квалифицировал как акт международного терроризма совершенные 18 февраля взрывы в районе резиденции главы самопровозглашенной Донецкой народной республики в Донецке и отеля, где проживают сотрудники Специальной мониторинговой миссии международных наблюдателей (СММ ОБСЕ на Украине).

Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ ("Акт международного терроризма")".