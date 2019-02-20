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Политический кризис в Венесуэле

Небензя: доставку помощи в Венесуэлу США могут использовать для разжигания конфликта

Как заявил постпред России при ООН, Москва надеется, что негативного сценария не случится

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Попытка доставки гуманитарной помощи США в Венесуэлу 23 февраля беспокоит и Россию, и ООН. Об этом заявил журналистам в среду постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы надеемся, что негативного сценария не случится, хотя мы знаем, что этот марш, эта доставка 23 февраля вызывает озабоченность многих стран, вызывает озабоченность у генсека ООН и у нас, разумеется, - сказал он. - Мы опасаемся, что это будет использовано для разжигания конфликта".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США.

 

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеНебензя, Василий Алексеевич
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